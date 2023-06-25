Bayram temizliği yaparken düşüp yaşamını yitirdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, cam silerken dengesini kaybederek 2'nci kattan beton zemine düşen Ayşe Başar (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi. 2'nci kattaki evinde bayram temizliği yapan Ayşe Başar, pencereye çıktı.



2 çocuk annesi Başar, camları sildiği sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Başar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Başar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.