Bayram Türkler komşuya akın etti

Kurban Bayramı tatilinde Türklerin tercih ettiği ülkelerden biri Yunanistan oldu.

Bayram tatili için Antalya'dan eşi ile birlikte motosikletle gelen Mustafa Yetik, yaklaşık 2 bin kilometre yol yaptıklarını belirterek "Atamızın doğduğu evi görelim istedik, o yüzden burada da bir gece konaklayacağız." dedi.

Atiye Yetik ise seyahatten çok keyif aldığını belirterek "Yunanistan'ın kuzeyini merak ediyordum, gördüğüme çok memnun oldum. Çok güzel, iyi ki buraya gelmişiz." dedi.

DÖRT BİR YANDAN ZİYARETÇİ GELİYOR



Atatürk'ün doğduğu ve 7 yaşına kadar yaşadığı ev, Türkiye'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 1933'te Selanik Belediyesi tarafından satın alınarak, Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildi. Anahtarları Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna 1937'de teslim edilen ev, 1953'te kapılarını ziyaretçilerine müze olarak açtı. Müze hem içerisindeki eşya ve belgelerle Atatürk'ün hayatına ışık tutuyor hem de 1930'larda başlayan Türk-Yunan dostluğunun bir nişanesi olarak varlığını sürdürüyor.

2012'deki kapsamlı restorasyonun ardından şimdiki halini alan müze, her yıl Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.



Yunanistan'a giden Türklerin bir diğer tercihi Kuzey Ege adalarından Taşöz Adası (Thassos) karayolu ile gidilebilecek en yakın adalardan biri olmasının yanında denizi, plajları ve doğası nedeniyle popülerliğini koruyor.

