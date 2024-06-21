Bayram Türkler komşuya akın etti

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği ülkelerden biri olan Yunanistan'a giden Türkler, Selanik'te bulunan Atatürk Evi Müzesi'ni ve Kuzey Ege adalarından Taşöz Adası'nı (Thassos) ziyaret etti.

Bayram Türkler komşuya akın etti

Kurban Bayramı tatilinde Türklerin tercih ettiği ülkelerden biri oldu.

Bayram tatili için Antalya'dan eşi ile birlikte motosikletle gelen Mustafa Yetik, yaklaşık 2 bin kilometre yol yaptıklarını belirterek "Atamızın doğduğu evi görelim istedik, o yüzden burada da bir gece konaklayacağız." dedi.

Atiye Yetik ise seyahatten çok keyif aldığını belirterek "Yunanistan'ın kuzeyini merak ediyordum, gördüğüme çok memnun oldum. Çok güzel, iyi ki buraya gelmişiz." dedi.

DÖRT BİR YANDAN ZİYARETÇİ GELİYOR

Atatürk'ün doğduğu ve 7 yaşına kadar yaşadığı ev, 'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 1933'te Selanik Belediyesi tarafından satın alınarak, Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildi. Anahtarları Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna 1937'de teslim edilen ev, 1953'te kapılarını ziyaretçilerine müze olarak açtı. Müze hem içerisindeki eşya ve belgelerle Atatürk'ün hayatına ışık tutuyor hem de 1930'larda başlayan Türk-Yunan dostluğunun bir nişanesi olarak varlığını sürdürüyor.

2012'deki kapsamlı restorasyonun ardından şimdiki halini alan müze, her yıl Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Yunanistan'a giden Türklerin bir diğer tercihi Kuzey Ege adalarından Taşöz Adası (Thassos) karayolu ile gidilebilecek en yakın adalardan biri olmasının yanında denizi, plajları ve doğası nedeniyle popülerliğini koruyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Mardin'deki yangında hayatını kaybeden 2 vatandaş defnedildi

Mardin'deki yangında hayatını kaybeden 2 vatandaş defnedildi

Düğünde atılan silahla bir çocuk sırtından yaralandı

Düğünde atılan silahla bir çocuk sırtından yaralandı

Kandıra'nın 2 plajı hariç tüm plajlarda hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kandıra'nın 2 plajı hariç tüm plajlarda hafta sonu denize girmek yasaklandı

Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

Gümrükte yakalanan 371 evcil hayvan sahiplendirildi

Gümrükte yakalanan 371 evcil hayvan sahiplendirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...