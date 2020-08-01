Bayram yolunda 14 can kaybı

Son ölümlü kaza haberi Adana'nın Pozantı ilçesinden geldi. Adana-Ankara yolunun Şekerpınarı mevkiinde bir otomobille midibüs çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de kaza oldu. Bozova-Halfeti yolunda bir minibüs ve kamyonet çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Bayramın ikinci gününde yurt genelinde meydana gelen diğer trafik kazalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı. Arife gününden bu yana toplam can kaybı 14 oldu. 169 kişi ise yaralandı.

