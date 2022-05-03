Bayram ziyareti yolunda kaza: 8 yaşındaki Erva hayatını kaybetti

Antalya'da bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Araçtan savrulan 8 yaşındaki Erva yaşamını yitirirken, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.

Haberler - DHA 03.05.2022 - 14:00

Bayram ziyareti yolunda kaza: 8 yaşındaki Erva hayatını kaybetti
Kazada 8 yaşındaki Erva yaşamını yitirdi Kazada 8 yaşındaki Erva yaşamını yitirdi

'nın Gazipaşa ilçesindeki akrabalarına bayram ziyaretine giden Mehmet Aşkar'ın (47) kullandığı kamyonet, Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Kızıl Güney Mahallesi'nde sabah saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yuvarlanmaması için halatla bağlanan kamyonetten savrulan Erva Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü Mehmet Aşkar ve eşi Hanife Aşkar (49), kızı Ayşe Aşkar (17), kardeşi Yasemin Çağlayan (38), yeğeni Zeynep Aşkar (5) yaralandı.

Ekiplerin sedyeyle kayalıklardan yola çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Zeynep Aşkar, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Erva Çağlayan'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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