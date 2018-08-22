Bayram ziyareti, yangın faciasıyla son buldu. Evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı.
Edirne'de yaşayan Yumlu ailesi, bayramda yakınlarını ziyaret etmek için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gitti ancak gece kaldıkları evin birinci katında yangın çıktı.
Alevler hızla büyüdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürüldü. Sümeyye (26) ve Ali Yumlu (28) çifti ile 5 yaşındaki kızları Tuğba Melek Yumlu, alevlerin arasından yaralı kurtarıldı.
Ancak durumu ağır olan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.