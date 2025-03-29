Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

İskenderun’dan Adıyaman’a bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, ’ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyü rampasında meydana geldi. ’ın ilçesinden memleketleri Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bayram ziyareti için giden Abubekir Y. yönetimindeki 31 LF 127 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Abubekir Y. ile birlikte yolcu olarak bulunan Renas Y., Fatima Y., Abdullah Berken Y. ve Kamuran Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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