Bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi? 30 Mart (bugün) Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti var mı?

Bu yıl 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor. Ücret alınmayan yollar arasında Avrasya Tüneli'nin olup olmadığı ise sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi?



BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ ÜCRETSİZ Mİ?



Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak.



Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),



Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),



Avrasya Tüneli



Osmangazi Köprüsü



Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.



AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?



13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL, minibüsler için 337,5 TL, motosikletler için ise 175 TL olarak belirlendi.



Ücretler gece 00.00’dan sabah 04.59’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 112,5 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için ise 87,5 TL olarak uygulanıyor.