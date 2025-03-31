Bayramda ayakkabı hırsızlığı: Gündüz keşif yaptı, akşam çaldı
Elazığ’da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ’da bayramın birinci günü, Çatalçeşme Mahallesi’nde bir apartmanda ayakkabı hırsızlığı yaşandı.
Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın gündüz saatlerinde dairelerin önündeki ayakkabıları dikkatlice incelediği görüldü.
Saat 13.20 sıralarında daire önünde bir bot fark eden şahıs, yaklaşık 7 saat sonra aynı noktaya geri dönerek botu çalıp olay yerinden uzaklaştı.
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