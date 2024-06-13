Bayramda bankalar açık mı? 9 günlük tatilde bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Ancak idari izinlerle birlikte kamu kurum kuruluşlarında çalışanlar 15-23 Haziran tarihlerinde tatil yapacak. Resmi tatillerde kamu kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor.