Bayramda bankalar açık mı? 9 günlük tatilde bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Ancak idari izinlerle birlikte kamu kurum kuruluşlarında çalışanlar 15-23 Haziran tarihlerinde tatil yapacak. Resmi tatillerde kamu kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor.
9 GÜNLÜK BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?
9 günlük tatil izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak. Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.
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