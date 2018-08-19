İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, Boğaziçi ve çevresi, Kurban Bayramı'nda olumsuz görüntülerin yaşanmaması için sıkı şekilde denetlenecek.



Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, kurbanlıkların Boğaziçi ve çevresine yakın yerlerde kesilmemesi için tüm tedbirler alındı.



Zabıta Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Boğaz çevresi ve dere kenarlarını hem karadan hem de denizden sıkı denetime tabi tutacak.



Bu kapsamda bölgede yaşayanlar, çeşitli noktalara asılan "İzinsiz kurban kesimi yasaktır." pankart ve afişleriyle uyarıldı. Uyarıları dikkate almayıp izin verilmeyen yerlerde kesim yaparak olumsuz görüntülere neden olanlara cezai işlem uygulanacak.



Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bayramın ilk gününden itibaren izinsiz kurban satış ve kesim yapılmaması için sıkı denetim yaparak, geçen yıllarda kaçak kurbanlık kesimi nedeniyle oluşan görüntülere benzer tablonun oluşmasını önleyecek.



İSKİ de olumsuz görüntülerin oluşmaması için gerekli tüm önlemleri alacak.

