Bayramda bu yıl 36 çocuk eksik

Kartalkaya otel yangını faciasında yaşamını yitiren 78 kişiden 36'sı çocuktu. Yani neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti.



Bu yıl 23 Nisan kutlamaları, 36 çocuk eksik.



Mert ve Duygu Doğan çifti, sömestr tatili için kızlarıyla Kartalkaya'ya gitti. Ancak o gece çıkan yangında kurtarılamadılar.



8 yaşındaki Mavi ve 10 yaşındaki Doğa'nın babaannesi Ersin Doğan, "Onlar hep çocuk kaldı." dedi.



Ersin Doğan

23 Nisan'ı buruk geçiren aile, bayramları hep caddelerde kutladıklarını getirdi.



Dede Uğurtan Doğan, "Düşünebiliyor musunuz benim yaşım 70. En büyük zevkim neydi biliyor musunuz? Çocuklarımı bilgisayarın başına oturturdum, online satış firmalarından 'Neye ihtiyacınız var çocuklar?' dediğim zaman onlara hediye seçerdim. Şimdi bakıyorum da kime hediye seçeceğim inanın bana büyük acı veriyor." diye konuştu.



Doğan çifti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na 36 çocuğun kimi ilk kez tanıklık edecekti. Kimi ise kutlama gösterilerinde yer alacaktı.



Yangın faciasında hayatını kaybeden 36 çocuk için yakınlarının adalet arayışı sürüyor.

