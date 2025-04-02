Bayramda doldu, taştı! İlçeye 4 günde 14 bin 600 araç giriş yaptı

Bartın'ın Amasra ilçesi Ramazan Bayramı'nda da yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi gören ilçeye arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresinde 14 bin 600 araç giriş yaptı.



Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre arefe günü 2 bin 631, bayramın birinci günü 4 bin 614, bayramın ikinci günü 5 bin 957 ve bayramın üçüncü günü bin 398 araç girişi oldu.



6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günlük süreçte 60 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği öğrenildi.

