Bayramda doldu, taştı! İlçeye 4 günde 14 bin 600 araç giriş yaptı
Amasra'da, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. İlçeye 4 günlük bayram tatilinde 14 bin 600 araç giriş yaptı.
Bartın'ın Amasra ilçesi Ramazan Bayramı'nda da yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi gören ilçeye arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresinde 14 bin 600 araç giriş yaptı.
Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre arefe günü 2 bin 631, bayramın birinci günü 4 bin 614, bayramın ikinci günü 5 bin 957 ve bayramın üçüncü günü bin 398 araç girişi oldu.
6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günlük süreçte 60 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği öğrenildi.
Bayram boyunca ilçe merkezine girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçede 1982 yılında açılan ve içerisinde birçok arkeolojik ve etnografik eserler bulunan Amasra Müzesi'ni bayram tatilinde 3 bin kişi ziyaret etti.
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