Bayramda hastaneler açık mı, idari izinli mi? 30 Mart Pazar günü (bugün) hastaneler çalışıyor mu?

Bugün hastanelerin çalışma saatleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araştırılıyor. Bu yıl bayramın birinci gününün 30 Mart Pazar gününe denk gelmesi ve geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya kontrol amacıyla hastaneye gidecek olan vatandaşlar, hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün hastaneler açık mı, idari izinli mi? 30 Mart Pazar günü (bugün) hastaneler çalışıyor mu?



BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken hastanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başladı.



Kamu kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak yerler arasında. 2,3,4 Nisan 2025 tarihinde idari izin sebebiyle sağlık ocakları kapalı olacak.



Hastanelerde ise sadece acil servisleri çalışacak ve poliklinik bölümleri 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. Hastanelerin normal işleyişi 2 Nisan Çarşamba günü başlayacak.