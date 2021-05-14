Bayramda kargolar açık mı? Ramazan Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı 17 Mayıs'a kadar sürecek. Tam kapanma, Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Peki bayramda kargolar çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesinde 17 günlük sokağa çıkma yasağınından muaf olacak kişilerin listedi yayımlandı. Bu listede kargolara da yer verildi.

Genelge, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni ve güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, ürün veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların muaf tutulacağı belirtildi.

KARGOLAR RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞIYOR MU?



Ancak Ramazan Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bayramda kargolar da kapalı olacaklar. Kargolarda en erken 17 Mayıs’ta işlem yapılabilecek.