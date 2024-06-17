16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında bayram tatili 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar ne zaman açılacak?

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.