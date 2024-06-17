Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar ne zaman açılacak?

Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda kargoların çalışma mesaisi merak ediliyor. Gönderi için kargo ziyaretinde bulunacak olan veya kargo bekleyen vatandaşlar, kargo firmalarının bayram günleri çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar ne zaman açılacak?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar ne zaman açılacak?

16 Haziran'da başlayan 19 Haziran'da sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında bayram tatili 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar ne zaman açılacak?

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar ne zaman açılacak? - 1

resmi tatili süresince Yurtiçi, Aras, Sürat ve MNG gibi firmalarının çoğu ve PTT kargo çalışmayacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 20 Haziran Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

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