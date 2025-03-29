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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar ve İstanbul'da köprüler ücretsiz olarak kullanılacak.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

'de yayımlanan karara göre, 29 Mart Cumartesi gününden 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğuna sahip otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz oldu.

Yap-işlet-devret projelerinin uygulamadan muaf tutulduğu belirtildi.

Aynı zamanda 30 Mart Pazar günü'nden 1 Nisan Salı gününe kadar, Başkentray, Marmaray ve İzban'ın da ücretsiz olduğu açıklandı.

Karar metninde şu ifadelere verildi: 

"29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı.

30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak."

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