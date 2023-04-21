Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte köprü ve otoyolları kullanarak seyahat edecek vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretli olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar.



BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ



Köprü ve otoyolların yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz olacak.



Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.