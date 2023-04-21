Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı, Ramazan Bayramı tatilini ailesiyle birlikte gezerek geçirmek isteyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da köprü ve otoyolları kullanacak olan vatandaşlar, bayram boyunca ücret ödeyip ödemeyeceklerini merak ediyor. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

'nın gelmesiyle birlikte köprü ve otoyolları kullanarak seyahat edecek vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretli olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı - 1

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ

ve otoyolların yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz olacak.

Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...