Bayramda marketler açık olacak mı? (Marketlerin çalışma saatleri)

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda tam kapanma süresince marketler pazar günleri hariç belirli saatlerde hizmet vermeye devam ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın da tam kapanma sürecinde dahil edilmesiyle birlikte marketler bayramda hizmet vermeye devam edecek mi sorusu gündeme geldi. Peki, marketler bayramda açık olacak mı?

12.05.2021 - 16:53

Bayramda marketler açık olacak mı? (Marketlerin çalışma saatleri)

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Bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda tam kapanma önlemlerinin devam etmesi sebebiyle vatandaşlar, bayramda marketler açık olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

MARKETLER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi  üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Bu kapsamda genelgede belirtildiği üzere marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

GENELGEDE YER ALAN AYRINTILAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ayrıntılara yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,

Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.


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