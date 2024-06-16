Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma günleri

Kurban Bayramı süresince marketlerin açık olup olmadığı merak konusu. Bayram tatili dolayısıyla kurumlarla beraber pek çok işletme de faaliyetlerine ara veriyor. Zincir marketler, bayram tatili süresince belirli gün ve saatlerde kapalı kalabiliyor.
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
Bayram süresince marketlerin çalışma saatleri kurumlara göre farklılık gösterebiliyor.
BİM market bayram süresince ilk iki gün kapalı olurken 3 ve 4. bayramda hizmet verecek. ŞOK market şubelerinin bayramın ilk günü saat 12:00'den sonra hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. A101 şubelerinin bayramın ilk günü kapalı olması ve ikinci günden itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
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