Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma günleri

Marketlerin bayram mesaisi merak ediliyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda zincir marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar, "Bayramda marketler çalışıyor mu? Marketler bayramın kaçıncı gününde açık?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma günleri

süresince marketlerin açık olup olmadığı merak konusu. Bayram tatili dolayısıyla kurumlarla beraber pek çok işletme de faaliyetlerine ara veriyor. Zincir marketler, bayram tatili süresince belirli gün ve saatlerde kapalı kalabiliyor.

Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma günleri - 1

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Bayram süresince marketlerin çalışma saatleri kurumlara göre farklılık gösterebiliyor.

BİM market bayram süresince ilk iki gün kapalı olurken 3 ve 4. bayramda hizmet verecek. ŞOK market şubelerinin bayramın ilk günü saat 12:00'den sonra hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. A101 şubelerinin bayramın ilk günü kapalı olması ve ikinci günden itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

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