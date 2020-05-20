Bayramda mezar ve şehitlik ziyareti yapılabilecek mi?

Ramazan Bayramı süresince Covid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ek tedbirler alındı.

81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SADECE ŞEHİTLİKLERE İZİN VAR



İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre mezarlık ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Sadece şehit yakınları valilik ve kaymakamlıklara başvurarak ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Ramazan Bayramı genelgesinde şu ifadelere yer verildi:



"24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır."

MEZAR ZİYARETLERİ BAYRAMDAN ÖNCE

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı başında 81 ilin valiliğine gönderdiği Ramazan tedbirleri' genelgesinde ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri yasaklanmış, mezarlık ziyaretleri de kontrollü olmak şartıyla izin verilmişti.



81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara gidilemeyecek. Mezar ziyaretleri bayramdan önce yapılabilecek. Mezarlıkların girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKĞA ÇIKMA KISITLAMASI