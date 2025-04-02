Bayramda Nemrut Dağı doldu taştı

Nemrut Dağı'na 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.



UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikte Nemrut Dağı, bayram tatilinde turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.



Kış aylarında turizme kapanan ve bu yıl 15 Mart tarihinde turizm sezonunu açan Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.



GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ



Günlük 700-800 kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı'nı bayram nedeniyle günlük yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti.



Çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu kafileler, soğuk havaya aldırış etmeden zirveye tırmandı.

