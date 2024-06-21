Bayramda nüfus 5 katına çıkmıştı! 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 7'nci gününde tatilciler kenti terk etmeye devam ediyor bu kapsamda, son 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı.

Bayramda nüfus 5 katına çıkmıştı! 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 9 günlük tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı.

BAYRAMDA KENTİN NÜFUSU 1 MİLYONA ÇIKTI

Normal nüfusu yaklaşık 200 bin olan kentin 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı.

Bayram tatilinin 7'nci gününde tatilciler ketten ayrılmaya devam ediyor. Gümbet- Yokuşbaşı istikametinde trafikte yoğunluk meydana geldi. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

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