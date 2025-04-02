Bayramda raylı sistemlere yoğun talep

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde demir yoluyla gerçekleştirilen seyahat verilerini paylaştı.



Buna göre 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde TCDD tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 2 milyon 876 bin 475 yolcu kullandı.



Ankara-İstanbul parkurunda, ilave 6 YHT seferiyle, 2 bin 466 ek koltuk kapasitesi sağlandı. Aynı günlerde YHT'lerle 138 bin 978 vatandaş seyahat etti.



Anahat ve bölgesel trenlerle söz konusu tarihler arasında 137 bin 124 yolcu taşındı. Böylece yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerle 276 bin 102 yolcu seyahat etti.



Bu dönemde Marmaray'ı 2 milyon 156 bin 902 kişi, Halkalı-Bahçeşehir Hattı'nı 284 bin kişi kullandı. Kent içi raylı sistemleri kullanan yolcu sayısı 2 milyon 600 bin 373'e ulaştı.

