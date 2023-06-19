Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Otobüs, metro, metrobüs, marmaray tarifesi belli oldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak. İşte, ücretsiz toplu taşıma hakkında bilgiler...



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.



2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.



BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

