Bayramda ve arefe günü eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışacak mı? 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü hastane ve eczanelerin çalışma durumu

9 gün sürecek bayram tatili öncesi vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek. Bayram süresince sağlık kuruluşlarının çalışma durumu da vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü ve bayram tatilinde hastane ve eczanelerin çalışma durumu...



BAYRAM TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI OLACAK?



Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.



Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.



26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak.



3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.



BAYRAM TATİLİNDE HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI OLACAK?



Resmi bayram tatili sürecince, hastanelerin acil servisleri açık olacak ve hizmet verecek.



Bayram günlerinde sağlık ocakları faaliyet göstermeyecek.



Poliklinik hizmetleri ise 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren devam edecek.



