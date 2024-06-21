Bayramda yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı sürecinde 60 ilde yakalanan 881 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini duyurdu.

Bayramda yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, arife günü ve (15-19 Haziran 2024) süresince de tüm 'de kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam etti.

Denetimler, 60 ilde 'Mobil Göç Noktası Araçları'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

15-19 Haziran 2024 tarihleri arasında, 75'i İstanbul'da olmak üzere toplam 165 Mobil Göç Noktası Aracı ile 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı.

kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve uygulamalar kapsamında 5 günlük süre boyunca Türkiye genelinde tespit edilen 881 düzensiz göçmen, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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