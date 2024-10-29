Bayramda yurtta sis, Batı Karadeniz'de yağış var

İstanbul'da bayramda sisli hava etkisini sürdürecek. Gün içinde bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık yaklaşık 18-20°C arasında olacak. Mega kentte yağış beklenmiyor.



Başkent Ankara'da ise parçalı bulutlu bir hava öngörülmekte ve sıcaklık 15-17°C arasında değişecek. Ankara'da sabah saatlerine dikkat. Yoğun sisin sabah saatlerinde özellikle etkili olması bekleniyor.



İzmir'de ise gün boyunca güneşli bir hava olacak, sıcaklık ise 20-22°C civarında seyredecek. Kentte sıcak bir bayram yaşanacak.



Batı Karadeniz kıyılarınde ise sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerinde zaman zaman yağış etkisini artırabilir.



Yundun diğer bölgelerde ise önemli bir yağış beklenmiyor.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmemekle birlikte, sisli hava sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürebilir. Bu nedenle trafiğe çıkacakların dikkatli olmaları öneriliyor​.



İllere göre hava sıcaklıkları ise şöyle:



MARMARA BÖLGESİ



EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



EGE BÖLGESİ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ BÖLGESİ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU BÖLGESİ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



ÇANKIRI °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ BÖLGESİ



Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



DÜZCE °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



SİNOP °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı



ORTA - DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ



Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ



Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu



KARS °C, 13°C

Az bulutlu



MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



VAN °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık