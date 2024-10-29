Bayramda yurtta sis, Batı Karadeniz'de yağış var

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yurtta sis etkili olmaya devam ederken, Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Bayramda yurtta sis, Batı Karadeniz'de yağış var

İstanbul'da bayramda sisli hava etkisini sürdürecek. Gün içinde bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık yaklaşık 18-20°C arasında olacak. Mega kentte beklenmiyor.

Başkent Ankara'da ise parçalı bulutlu bir hava öngörülmekte ve sıcaklık 15-17°C arasında değişecek. Ankara'da sabah saatlerine dikkat. Yoğun sisin sabah saatlerinde özellikle etkili olması bekleniyor.

İzmir'de ise gün boyunca güneşli bir hava olacak, sıcaklık ise 20-22°C civarında seyredecek. Kentte sıcak bir bayram yaşanacak.

Batı Karadeniz kıyılarınde ise sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerinde zaman zaman yağış etkisini artırabilir.

Yundun diğer bölgelerde ise önemli bir yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmemekle birlikte, sisli hava sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürebilir. Bu nedenle trafiğe çıkacakların dikkatli olmaları öneriliyor​.

İllere göre hava sıcaklıkları ise şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA - DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu

KARS °C, 13°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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