Bayramda Ankara, İzmir ve İstanbul'da köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Mart Cumartesi gününden 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğuna sahip otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz oldu.

Yap-işlet-devret projelerinin uygulamadan muaf tutulduğu belirtildi.

Aynı zamanda 30 Mart Pazar günü'nden 1 Nisan Salı gününe kadar, Başkentray, Marmaray ve İzban'ın da ücretsiz olduğu açıklandı.



Karar metninde şu ifadelere verildi:



"29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı.



30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak."

