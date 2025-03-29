Bayramda Ankara, İzmir ve İstanbul'da köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz
Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara, İzmir ve İstanbul'da köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Mart Cumartesi gününden 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğuna sahip otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz oldu.
Yap-işlet-devret projelerinin uygulamadan muaf tutulduğu belirtildi.
Aynı zamanda 30 Mart Pazar günü'nden 1 Nisan Salı gününe kadar, Başkentray, Marmaray ve İzban'ın da ücretsiz olduğu açıklandı.
Karar metninde şu ifadelere verildi:
"29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı.
30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak."
- Etiketler :
- Haberler -
- Ramazan Bayramı
- Köprü
- Resmi Gazete