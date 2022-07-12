Bayramdan sonra hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayınladı.

Meteorolojinin internet sitesinde yedi günlük ( 13-19 Temmuz) tahminleri içeren haritanın da yer aldığı hava tahmin raporunda, "Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.



BİRÇOK İLE YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göreyse yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL’DA YARIN YAĞIŞ VAR



İstanbul’da havanın yarın (Çarşamba) zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA VE ESKİŞEHİR İÇİN YAĞIŞ UYARISI



Ankara ve Eskişehir için de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.

EGE BÖLGESİ



Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz'de parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Orta ve Doğu Kradeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU VE GÜZEYDOĞU ANADOLU



Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

