Bayramiç Barajı'nın iki ayda rekor düşüş

Kentte çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide "Bin Pınarlı İda" olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda düşüş yaşandı.

"MEVCUT SU BİZE BU YIL İÇİN BİLE YETMİYOR"



Ünver, Bayramiç Barajı'nın tarımsal anlamda kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bayramiç Barajı'nın Ezine ve merkez ilçeyi besleyen baraj olduğuna dikkat çeken Ünver, "Bayramiç Barajı, Kaz Dağları'ndan beslenen bir baraj. Artık Kaz Dağları'ndaki doğal su kaynaklarında sular bitme noktasına geldi. Şu an Kaz Dağları'ndan Bayramiç Barajı'na hiç su gelişi yok." dedi.

"Kaz Dağları'ndan su gelmeyince var olan su da hızlı şekilde tükeniyor." diye konuşan Ünver, sıcak hava ve tarımsal su kullanımına dikkat çekti.

Ünver, şöyle devam etti:

"Bayramiç Barajı'ndan maalesef açık sistemle sulanıyor. Suyun ve yaşamın bu kadar değerli olduğu bir zaman diliminde bizim halen açık sistemle tarımsal sulama yapmamız, suyun zayi olmasına neden oluyor. Bu durum gelecek yıl için de bizi sıkıntıya sokuyor. Biz suyu bu yıl hem kullanalım hem de gelecek yıl için arttıralım diye uğraşıyoruz. Ama mevcut su bize bu yıl için bile yetmiyor."



"HİÇ KİMSE İSTEDİĞİ KALİTE VE VERİMİ YAKALAYAMIYOR"



Mayıs ayında sulanmaya başladıklarında Bayramiç Barajı'nın su seviyesinin yüzde 83 olduğunun altını çizen Ünver, "Ancak şu an yüzde 40'lara geriledi. Yüzde 50'nin altına düştük. Halen sıcaklar devam ediyor. Önümüzde su ihtiyacı olan en az 3 ayımız daha var." diye konuştu.

Böyle gittiği takdirde su sıkıntısının hat safhaya ulaşacağına dikkat çeken Ünver, "Bu susuzluk nedeniyle en büyük sıkıntıyı çeken Kumkale Köyü oluyor. Kumkale Köyü'ndeki Batak Ovası, barajın en sonunda bulunuyor. Kumkale köyü, suyun denizle buluştuğu noktanın bir öncesinde yer alıyor. Su talebi fazla olduğu için, Bayramiç, Ezine ilçesine varıncaya kadar tüm köyler suyu aşırı tükettiği için açık kanaldan gelen su maalesef Kumkale'ye kadar ulaşamıyor. Şu an Kumkale'de susuzluk nedeniyle domates, biber, mısır ve kavun üreticisi büyük sıkıntıda. Hiç kimse istediği ne kaliteyi ne verimi yakalayamıyor." dedi.