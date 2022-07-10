Bayramın 2. gününde hava nasıl olacak? (10 Temmuz 2022 hava durumu)

Meteoroloji'ye göre Kurban Bayramı ile önümüzdeki hafta süresince yurdun kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklıların batı kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak, bayram süresince mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Meteoeoloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

''Kuzeybatı kesimlerinde görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'.'

AFAD, İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARI SMS İLE UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan vatandaşlara dün akşam saatlerinde SMS göndererek şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu.



AFAD tarafından gönderilen SMS uyarısı:

"İlinizde yarından itibaren şiddetli yağış beklendiğinden, dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı, acil durumlarda 112 aranmalıdır."

YAĞIŞLARIN BAYRAM SÜRESİNCE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR



3. Gün (11 Temmuz 2022 Pazartesi): Karadeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı): Yağışların Karadeniz Bölgesi'nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.