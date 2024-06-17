Bayramın birinci günü kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bayramın birinci gününde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi su göletinde bulundu.

Bayramın birinci günü kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre ilçeye bağlı Dardağan köyünde 11 yaşındaki Mustafa Buğday’dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri köy içinde ve çevrede yaptığı arama çalışmasında bir göletin kenarında çocuğa ait olduğu tahmin edilen elbiseye ulaşıldı.

Ekipler tarafından göletin suyu su motorlarıyla boşaltıldı, gece geç saatlere kadar yapılan çalışma sonucu suyun çekilmesiyle çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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