Kayıp Leyla Aydemir

Ağrı'da kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri Bezirhane Köyü'nde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, köy ve çevresinde devam ediyor.

Sabah saatlerinde sivil toplum örgütü temsilcilerinin başlattığı kampanya ile köye gelen gönüllülerin de destek verdiği aramalarda, köyün içerisi ve çevresinde tekrar detaylı bir arama yapıldı.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan gönüllülerin katıldığı arama çalışmaları 4 kola ayrılarak sürdürüldü.

Arama çalışmalarında, cami hoparlöründen köy içerisindeki kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi. Öğle saatlerinden sonra köy içerisinden geçen dere, sazlık bölge ve civardaki metruk yapılar ile ahır, tandır evi gibi yerleri arayan AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve gönüllüler, tüm aramalara rağmen herhangi bir ize rastlamadı.

Yaklaşık 250 kişinin görev aldığı arama çalışmalarının gün boyu süreceği belirtildi.

Kızının aramaların beşinci gününde de bulunamadığını anlatan baba Nihat Aydemir, son olarak bayram günü bölge köylerinde dolaşan kapalı bir minibüsten şüphelendiklerini ifade etti.

Aydemir, "Kızım yola gittiğinde kardeşim getirdi. Şahitler var. İkinci defa da yine aynı istikamete gitti. Kesinlikle o transit kızımı aldı. Ortaya çıksın desin ki 'ben değilim'. Onu gören çocuklar da var. Kimse ona karışmaz, canını almaz. Bizim buralarda 7-8 köyümüz var. Bu köyleri gezmiş. Köyleri gezip çocuklara şeker dağıtacağına minibüsün kırık camını önce değiştir. Kırık camlı arabayla köylerde ne işin var?" diye konuştu.

BOZTEPE VE DOĞUTEPE KÖYLERİNDE DE ÇOCUKLARI ALMAK İSTEMİŞ



Minibüsteki kişinin Boztepe Köyü'nde çocukları bakkala götürmek istediğini çocukların ifade ettiğini anlatan Aydemir, şu ifadeleri kullandı:



"Çocuk, 'babam yabancı arabalara bırakmıyor binmem' demiş. Eğer çocuk o arabaya binseydi onu da götüreceklerdi. Ardından Doğutepe'ye geliyor ve orada da aynı hareketleri yapıyor. Oradan bizim köye gelirken kızımı yolda görüp götürmüş. Ben onlardan şüpheleniyorum. Allah rızası için ona sesleniyorum: Eğer o götürmüşse, çocuğum yemek yemiyor. Ona süt ver. Allah rızası için götür bir yere bırak. Biz çocuğumuzu alalım. Perişan olduk. Allah rızası için ne istiyorlarsa verelim."

Leyla'nın babası Nihat Aydemir ve annesi Şükran Aydemir

Aydemir, daha önce bölgede buna benzer herhangi bir olay olmadığını belirterek, tüm Türkiye'nin kızının bulunması için seferber olduğunu söyledi.



"RÜYAMDA, 'BABA, BABA' DİYE KURTARMAM İÇİN SESLENİYORDU"



Kızıyla ilgili günde 3 bine yakın ihbar telefonları aldığını, bunların asılsız çıktığını da ifade eden Aydemir, görenlerden bir fotoğraf çekip göndermesini istedi.



"Abla, abi, dede, kim olursa olsun, bulursa Allah rızası için bir resim çekip atsınlar" diyen Aydemir, şöyle konuştu:



"Bana gelen telefonlarda benzetmeler oluyor. Eğer fotoğraf olursa insanları da fazla rahatsız etmeyiz. Önceki gün Erciş'te bulunduğuna yönelik bir bilgi geldi. Erciş'e gittim. Dönüşte araçta 15 dakikalığına gözümü kapattım. Rüyamda Leyla suyun içerisinde 'baba, baba' diye kurtarmam için sesleniyordu. Ben kurtarmak için suya atladım. O sırada uyandım. Su hayırlıdır ve inşallah kızım yaşıyordur. Köyde yok. Güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz, korucularımız, herkes çok detaylıaradı. İğne olsa bulunurdu. Herkes canı gönülden Leyla'yı arıyor. Allah rızası için bize yardım edin. Kızımıza kavuşturun."

LEYLA'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ