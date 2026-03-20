Bayramın ilk günü yürek yakan kaza. Pendik'te taksi su kanalına uçtu: 3 ölü

Bayramın ilk günü feci bir kaza meydana geldi.

Pendik Kurtköy mevkiinde, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına savruldu.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araçtaki 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, incelemelerin ardından Adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.