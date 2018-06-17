AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler için yurt dışında kullanılan oy sayılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Belçika, Hollanda, İsviçre, İtalya ve Türkmenistan'da cuma günü sandıkların kurulmasıyla 13 ülkedeki 46 konsolosluk bölgesinde oy kullanma işleminin devam ettiği belirtildi.



Oy verme işleminin 9'uncu gününe ilişkin güncel verilerin paylaşıldığı açıklamada, 15 Haziran Cuma gününe kadar 681 bin 257 kişinin sandığa gittiği ve katılım oranının yüzde 22,36'ya ulaştığı ifade edildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 87 bin 251'i temsilciliklerde, 18 bin 125'i de gümrüklerde olmak üzere toplam 105 bin 376 vatandaşın oy kullandığı bildirilen açıklamada, bir önceki güne göre katılımda yüzde 47,55 artışın olduğu, bunun temel nedeninin bazı ülkelerde sandıkların yeni açılması olarak görüldüğü ifade edildi.



681 BİN 257 KİŞİ OY KULLANDI



Önceki seçimlere göre katılımın çok düşük olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu 13 ülkede cumhurbaşkanlığı halk oylamasında sandıkların kapanmasına 4 gün kala 777 bin 180 kişinin sandığa gittiği, bu seçimde 681 bin 257 kişinin oy kullandığı kaydedildi.



Bir önceki seçim ile bu seçimin bitmesine 4 gün kala toplam katılım karşılaştırması yapıldığında yüzde 12,34'lük azalışının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Halk oylamasında 14 gün oy kullanılmış olup, bu seçimde toplamda 13 gün oy kullanılacaktır. Bu nedenle ilk sayıya bir gün fazla oy kullanım süresinin dahil olduğunu, sandıkların yeni açıldığı Belçika ve İsviçre'de ise halk oylamasında sandıkların 14 gün boyunca açık kaldığını göz önünde bulundurmak gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"HAFTA SONUNDA KATILIMIN ARTMASI BEKLENİYOR"



Belçika'da ilk 10 günde 53 bin oy kullanıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu seçimin ilk gününde temsilciliklerde 10 bin 814, gümrüklerde birikimli olarak 3 bin 805, toplamda ise 14 bin 619 oy kullanıldı. Yani bir önceki seçimin ilk 4 günündeki toplam katılım kadar oy bir günde toplandı. Bu nedenle özellikle de hafta sonunda bu ülkelerde katılımın artması ve oy farkının giderek azalması beklenmektedir.



Ancak, özellikle Almanya hala bir önceki seçimin gerisindedir. Fransa'da ise hemen hemen başa baş bir durum söz konusudur. Bugün oy kullanımının başladığı Hollanda'da geçen seçimin ilk gününe göre yüzde 6,8 artış görülmektedir. Bayramın ilk günü olmasına rağmen ulaşılan bu artışın hafta sonunda daha fazla olması beklenmektedir."



Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, yurt dışında 19 Haziran'a, gümrük kapılarında da 24 Haziran'a kadar sürecek.