Bayramın ilk gününde 692 kaza: 7 can kaybı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 692 trafik kazası meydana geldiğini, 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 118 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik kazaları meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaza bilançosunu paylaştı.
Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Bin 128 vatandaşımız ise yaralandı." dedi.
Trafik denetimlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyollarını kullandığını dile getirdi.
HIZ VE RADAR CEZASI
Dün ise 12 bin 407 sürücüye hız ve radar işlemi yapıldığını da ifade eden Yerlikaya, "Hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 7, 2025
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Kurban… pic.twitter.com/orNQUb7thA
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