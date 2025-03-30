Bayramın ilk gününde Gazze'de katliam: Ölü sayısı 33'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de devam ediyor. İsrail'in hava saldırıları sonucu 13’ü çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33’e yükseldi.
AA muhabirine konuşan sağlık kaynağı, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin öldüğünü belirtti.
Aynı kaynağa göre, yalnızca Han Yunus kentinde 17 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çoğunluğu bayramlık kıyafetlerini giymiş 8 çocuk bulunuyordu.
Ayrıca Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak, İsrail’in çadırlar ve evlerin hedef alındığı yeni saldırılar sonucunda 1'i çocuk 11 Filistinlinin daha öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Ayrıca, İsrail tanklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir evi bombalaması sonucu 2 çocuğun öldüğü ifade edildi.
SALDIRILAR HAN YUNUS'TA YOĞUNLAŞTI
Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail saldırıları ağırlıklı olarak Han Yunus’ta yoğunlaşırken kentin doğu, batı ve merkezindeki evler ile çadırlar hedef alındı.
Tanıklar, İsrail topçu birliklerinin ve sınırda konuşlanmış askeri araçların gece boyunca yoğun top atışı yaptığını ve bölgeye ateş açtığını aktardı.
Saldırıların, Müslümanların camilerde ve barınma merkezlerinde bayram namazı için toplandığı ve bayram tekbirleriyle eş zamanlı gerçekleştiği vurgulandı.
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