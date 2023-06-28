Bayramın ilk gününde İstanbul'da yollar yine boş

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2’lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Bayramın ilk gününde İstanbul'da yollar yine boş

Kurban Bayramı'nın birinci gününde 'da normalde yaşanan yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Avrupa Yakası E5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu azaldı.

Bayramın ilk gününde İstanbul'da yollar yine boş - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Avrupa yakası E5 Karayolu dron ile görüntülendi.

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