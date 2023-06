Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

Kurban kesmek İslam dininde akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği mali bir ibadet olarak biliniyor. Her Kurban Bayramı öncesi ise bu ibadete dair sorular gündem oluyor. En çok merak edilenlerden biri de kurban kesiminin kaçıncı güne kadar devam ettiği. İşte, "Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?" sorusuna Diyanet'in yanıtı...



KURBAN KESME VAKİT NE ZAMAN BİTER?



Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.



Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).



Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.



Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).