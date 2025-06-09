Bayramın son günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Iğdır hariç) ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE 15°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE



Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA 21°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



KONYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



NEVŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 12°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



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RİZE 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık



SAMSUN 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık



TRABZON 18°C, 23°C

Az bulutlu ve açık



DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Bingöl ve Erzurum'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık