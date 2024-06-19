Bayramın son günü korkutan yangın

İstanbul Bağcılar’da 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

Bayramın son günü korkutan yangın

, saat 14.00 sıralarında Göztepe Mahallesi 1800 sokak üzerinde meydana geldi.

3 katlı binanın çatı kısmında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın esnasında çatıda mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

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