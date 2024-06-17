Bayramlaşmak için gittiği anneannesinde 9. kattan düştü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre anneannesine bayramlaşmaya gelen 7 yaşındaki çocuk, 9. katta bulunan ikametin penceresinden düşerek yaralandı.

Bayramlaşmak için gittiği anneannesinde 9. kattan düştü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre anneannesini bayram ziyaretine gelen H.B. (7), 14 katlı apartmanın 9. katındaki ikametin penceresinden bahçeye düştü.

Düşen çocuk yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de apartman bahçesinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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