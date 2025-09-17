Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevinden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" ve "zimmet" iddiasıyla tutuklandı.

Mutlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

HASAN MUTLU KİMDİR?

Bayrampaşa Belediyesi'nin kurumsal internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük İli'ne bağlı Safranbolu İlçesi'nde doğdu.

İlk ve ortaokulu İstanbul Fatih'te, liseyi ise İstanbul Vefa Lisesi'nde tamamladı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik ve Matematik Bölümü'nden mezun olan Mutlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

İstanbul'da dershanelerde eğitimci olarak çalışan Mutlu, 1990'lı yıllardan itibaren Bayrampaşa ve İstanbul'un farklı ilçelerinde okul ve kurs işletmeciliği yaptı.

Belediye başkanlığını alana dek dört dönem boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır.