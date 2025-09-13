CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Başkan Hasan Mutlu dahil 48 kişi gözaltında
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı.
Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.
BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.
BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan isimler arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları da bulunuyor.
Kadıoğulları, gözaltı işlemi sonrası Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne getirildi.
SUÇLAMALAR NELER?
Başkan Mutlu ve dosyada şüpheli olarak yer alan diğer isimlere irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi.
Başsavcılık kararıyla harekete geçen polis, 72 konut ve iş yerinde arama başlattı.
Arama yapılan yerler arasında belediye binası da var.
CHP'Lİ 15 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 19 Mart tarihinde operasyon başlatılmıştı.
Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
O tarihten bu yana devam eden yolsuzluk operasyonları yapılıyor.
Şu ana kadar İstanbul'da 11 belediye başkanı tutuklandı.
Adana, Adıyaman ve Antalya gibi kentlere yönelik de operasyonlar olmuştu.
Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında ise yurt genelinde 15 belediye başkanı tutuklanmış durumda.
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU KİMDİR?
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 22 Haziran 1961'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu.
İlk ve orta öğretimini İstanbul Fatih'te tamamladıktan sonra yine İstanbul'da Vefa Lisesi'nde lise eğitimi gördü.
Hasan Mutlu, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü'nden üçüncülükle mezun oldu.
Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de eğitim gördü.
Hasan Mutlu uzun yıllar eğitim sektöründe görev yaptı.
2011 yılında CHP ilçe başkanlığı görevi de yaptı.
