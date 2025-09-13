CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Başkan Hasan Mutlu dahil 48 kişi gözaltında

SUÇLAMALAR NELER?



Başkan Mutlu ve dosyada şüpheli olarak yer alan diğer isimlere irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi.



Başsavcılık kararıyla harekete geçen polis, 72 konut ve iş yerinde arama başlattı.



Arama yapılan yerler arasında belediye binası da var.