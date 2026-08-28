Bayrampaşa Belediyesi soruşturması. Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 77 kişi için iddianame

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazır.

Soruşturma kapsamında şüpheli Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianame kapsamında; 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli bulunuyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Şüphelilere; rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma, çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından dava açıldı.

NTV muhabiri Dilek Yaman Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianamenin hazır olduğunu bilgisini paylaşarak şunları aktardı:

“Bu soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık bu soruşturma sonunda bir iddianame düzenlendi. İlerleyen günlerde, eğer iddianame kabul edilirse, Hasan Mutlu ve 77 şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.”

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

13 Eylül 2025’te Bayrampaşa Belediyesi odaklı "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 45 kişiden Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı. 19 kişi adli kontrol koşuluyla salıverilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmıştı.

İFADESİNDE 3 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Hasan Mutlu'nun savcılık ifadesi de ortaya çıkmıştı.

“KAFE YAPILAMAYACAĞINI SÖYLEDİM KABUL ETMEDİLER”

Hasan Mutlu savcılıkta verdiği ifadede, şunları öne sürmüştü:

"Ş.T. Bayrampaşa Belediyesinde meclis üyesidir. Kendisi bundan yaklaşık 7-8 ay önce A.U. ile yanıma geldi. AVM önünde bir alan olduğunu ve burayı kiralayarak bir kafe yapmak istediklerini söyledi.

Ben de durumu bir araştırayım, hukuken belediyeyi zarara uğratmayacak bir imkan varsa yardımcı olayım dedim.

Ancak yerden herhangi bir şekilde haberim olmadığını belirterek görüşmeyi sonlandırdım. Bir defa bahsi geçen yerin keşfi için söz konusu yere gittim, akabinde bir daha gitmedim.

Burası 160 metrekarenin üzerinde ruhsat gerektirmeyen, günlük sökülüp takılabilen portatif sergi alanı mahiyetinde bir yerdir. Süreç içerisinde Ş.T. bu konuyla alakalı birçok defa benimle görüştü.

Ben bu yerde, talep ettikleri kafenin yapılamayacağı konusunu diğer arkadaşlarımla Ş.T.’ye birkaç defa izah ettim; ancak kabul etmedi.

Daha sonraki süreçte şikayetçi oldum. Süreç içerisinde bir vatandaşın yanıma gelmesi ve burada yapılan kafeyle ilgili ihale sürecine katılmak istediğini belirtmesi üzerine burada kafe yapıldığını öğrendim.

Devam eden süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü burasıyla ilgili yıkım kararı verdi. Bunun karşı tarafca İdare Mahkemesine taşındığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını, akabinde mahkemece bu kararın kaldırıldığını öğrendim.

Ben de zabıta müdürünü arayarak buranın boşaltılması ve sökülmesinin taraflara iletilmesini söyledim. O tarihte Emlak ve İstimlak Müdürü yanıma gelerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından buranın yıkılması gerektiğini bana söyledi.

Ben de belediyemiz zan altında kalmasın diye zabıta müdürünü arayarak hızlı bir şekilde buranın sökülerek yediemine taşınması talimatını verdim."

3 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

Mutlu ifadesinin devamında, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Süreç devam ederken o dönemde sosyal medyada yayınlanan ses kayıtlarından Alican bahsetti ancak ben ses kayıtlarının içeriğinden habersizdim.

Ertesi gün ses kayıtlarını dinledim. Ses kayıtlarında anladığım kadarıyla B.Y., Ş.T.ve A.U. arasında geçen çeşitli konuşmalar vardı. Ses kayıtlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldık.

B.Y.'ye durumu sorduğumda montaj olduğunu ve ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını söyledi. Benim ses kayıtlarında geçen, tarafıma isnat edilen 3 milyon lira alma veya yüzde 25 ortaklık şeklindeki talebi kabul etmedim.

Benim bu konuyla alakalı bu kişilerden böyle bir talebim olmadığı gibi bu kişilerin bana böyle bir teklifi olmamıştır.

Bu kişilerin buranın kullanımıyla ilgili usulsüz talepleri vardı ancak bu kişilerden herhangi bir para ve ortaklık talebi gelmemiştir."

"USULSÜZLÜK YAPILMAMAKTADIR"

"Hakkımda ifade veren bir inşaat şirketinin sahibi Yavuz Çağışkan’ın bildiği kadarıyla 3-4 binasında ruhsata aykırı şekilde yapılar yapması söz konusudur." diyen Mutlu, şunları öne sürdü:

"Bu hususla alakalı ruhsata aykırı yapmış olduğu binalar dolayısıyla iskan alamamıştır. Adı geçen otel sahipleriyle herhangi bir tanışıklığım yoktur.

Bu otelle ilgili CİMER’e yapılan başvuru üzerine bir inceleme yapıldı ve yaklaşık 14 milyon liralık bir ceza kesildi. Belediyeyi devraldığımızda yaklaşık 1.6 milyar lira civarında toplam borcu vardı.

Ödemelerimizde bu borçlar dolayısıyla gecikme yaşanmaktadır; ancak herhangi bir şekilde usulsüzlük yapılmamaktadır."