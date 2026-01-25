Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 8 tutuklama

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da tutuklandığı "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı. Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.



Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 13 şüphelinin 2'si tutuklanmıştı.

BAŞKAN MUTLU DA TUTUKLANMIŞTI

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiası üzerine başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mutlu, görevinden uzaklaştırılmıştı. Mutlu, ifadesinde 3 milyon liralık yolsuzluk iddiasını reddetmişti.