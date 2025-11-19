Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında Selim Mataracı tutuklandı
19.11.2025 16:33
DHA
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Baytaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı, sulh ceza hakimliğince, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklandı.
BELEDİYE BAŞKANI MUTLU TUTUKLANMIŞTI
İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı.
Mahkeme, 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı vermişti.
Belediyeye yönelik soruşturma bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiasını içeriyor.
Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mutlu, görevinden uzaklaştırılmıştı.
Tutuklanan Mutlu, ifadesinde 3 milyon liralık yolsuzluk iddiasını reddetmişti.