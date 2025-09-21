Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu

Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi toplandı. Başkanvelini seçmek için oy verme işlemine geçildi.

İLK TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANMADI



Başkanvekili seçiminde AK Parti'li üye 19, CHP'li üye 18 oy aldı.



Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi.



İKİNCİ TURA GEÇİLDİ



Seçimde ikinci turda, AK Parti'li üye 18, CHP'li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Geçersiz sayılan bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.



26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçildi.



ÜÇÜNCÜ TURA GEÇİLDİ



Seçimin üçüncü turunda, AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18, bir oy geçersiz sayıldı.



20 salt oy sağlanamadığından dördüncü tura geçildi.



SEÇİM, DÖRDÜNCÜ TURA KALDI



Dördüncü turda da her iki aday eşit oy aldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Her iki adayın da 18 oy aldığının açıklanmasının ardından salon karıştı.

Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler topantı odasına alındı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ KURAYA KALDI

İlk dört turda eşitliğin bozulmaması nedeniyle başkanvekili seçimi kuraya kaldı.

Kurada, CHP'nin adayı Kahraman, başkanvekili seçildi.

37 MECLİS ÜYESİ BULUNUYOR

Başkanvekili seçimi öncesi Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplam 37 meclis üyesi bulunuyor.

CHP'NİN ÜYE SAYISI 18'E DÜŞTÜ



31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı.



Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü.



Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu .



NE OLMUŞTU?



İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü bildirmişti.



Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.



Mutlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, görevinden uzaklaştırıldığını aktarmıştı.