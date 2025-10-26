Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi

İstanbul'da Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi yeniden yapılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından vekil de aynı partiden seçilmişti. Ancak AK Parti'nin itirazının ardından seçimin yenilenmesi kararı alındı.

Bayrampaşa ilçe Meclisi'nde bugün, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP'nin seçimlerin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazın geri çevrildiği belirtilmişti.



Valilikten yapılan açıklamada "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Eylül'deki adayı değişti. İbrahim Kahraman yerine Recep Öztürk aday olarak belirlendi. Cumhur İttifakı'nın adayı ise İbrahim Akın.

NE OLMUŞTU?



CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet” suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında 16 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Hasan Mutlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.



Belediye Meclisi'nin 21 Eylül'de yapılan başkan vekili seçiminde, oylar eşit çıktı. CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilliğine seçildi. AK Parti İstanbul İl Örgütü sonuca itiraz edip, mahkemeye taşıdı. Yapılan itirazın ardından İstanbul 8. İdare Mahkemesi Meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı aldı.



İstanbul Valiliği bugün yaptığı açıklamada, CHP'nin mahkeme kararına yönelik yaptığı yürütmenin durdurulması itirazının reddine karar verildiğini duyurdu.

4 İLÇEDE GÖSTERİ YASAĞI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sanal devriye işlemleri sırasında çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığının tespit edildiği" kaydedildi.

Bu nedenle Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, anma töreni gibi eylemlerin bir gün süreyle yasaklandığını bildirildi.

Kararın gerekçesinde, "Söz konusu eylemlerin, toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceğinin değerlendirildiği." belirtildi.