Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi iptal edildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine yapılan seçimde başkanvekilliğine kurayla CHP'nin adayı İbrahim Kahraman seçilmişti.



AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi.



İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu.

Kararda, şu hususlara dikkat çekildi:

"Olayda, uyuşmazlık konusu seçim işlemine ilişkin meclis toplantısına başkanlık eden İbrahim Kahraman'ın aynı zamanda seçimde aday olarak yer alması nedeniyle meclise başkanlık edemeyeceği yönünde diğer aday meclis üyesi davacının mensubu olduğu parti grubu temsilcilerince itiraz edildiği, ancak itirazları kabul görmeyerek tüm seçim sürecinin (oylamalarda geçerli-geçersiz oyların tespiti ve kayıt altına alınması, kura çekimine gidilmesi kararı alınması ve kura çekiminin gerçekleştirilmesi işlemleri dahil) aynı zamanda seçimde aday olan İbrahim Kahraman'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında gerçekleştirildiği görülmektedir.

Bu durumda, uyuşmazlık konusu seçimin gerçekleştirildiği meclis toplantısının seçime giren adaylardan birinin başkanlığında toplanması ve seçim sürecinin onun başkanlığında yürütülmesinin tarafsızlık ilkesine ve çıkar çatışmasından kaçınma ilkesine aykırılık oluşturduğu belirlenmiştir."

Bu kararın ardından seçim tekrarlanacak.

CHP VE AK PARTİ'NİN ADAYI YARIŞMIŞTI



Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, AK Parti ise İbrahim Akın'ı aday göstermişti.



İLK TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANMADI



Başkanvekili seçiminin ilk turunda AK Parti'li üye 19, CHP'li üye 18 oy almıştı. Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçilmişti.



İKİNCİ TUR



Seçimde ikinci turda, AK Parti'li üye 18, CHP'li üye 18 oy almış, bir oy geçersiz sayılmıştı. Geçersiz sayılan bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edilmişti.



26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçilmişti.



ÜÇÜNCÜ TUR



Seçimin üçüncü turunda, AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18, bir oy geçersiz sayılmıştı.



20 salt oy sağlanamadığından dördüncü tura geçilmişti.